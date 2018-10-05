В Крыму готовы помочь иностранцам в организации бизнеса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт — РИА Новости. Иностранцы могут инвестировать в Крым без особых рисков, возможности для этого созданы, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Мы готовы оказать помощь в организации любого бизнеса. Сегодня полно способов организовать этот бизнес без особого риска. Возможности рыночные конъюнктурные очень хорошие для ведения бизнеса", — сказал Константинов на встрече с норвежской делегацией.

По его словам, в Крыму принято считать друзьями иностранцев, которые приезжают на полуостров лично убедиться в том, как живут крымчане. "Они имеют возможности самостоятельно посмотреть, что происходит в Крыму", — сказал Константинов.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

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