В ЕК не исключили новых пошлин США на автомобили

БРЮССЕЛЬ, 5 окт – РИА Новости. Еврокомиссия не исключает возможности введения Соединенными Штатами новых пошлин на ввоз автомобильной продукции из Евросоюза и готовит ответные меры в рамках правил Всемирной торговой организации на этот случай, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции после неформальной встречи министров по торговле ЕС.

"Если пошлины на автомобили случатся… это, безусловно, может случиться, мы готовимся и находимся в диалоге со странами ЕС. В этом случае у нас тоже будет список продуктов, который будет намного длиннее (чем список ЕК в ответ на пошлины США по стали и алюминию – ред.), потому что это покрывает намного больше торговли. Этот список готовится, мы еще не завершили его. Мы по-прежнему надеемся, что этого никогда не случится. Но если это произойдет, мы готовы, и мы сказали США, что мы предпримем меры", — сообщила она.

Еврокомиссия летом ввела так называемые меры ребалансировки — дополнительные пошлины в 25% на импорт в Евросоюз определенных товаров из США общей стоимостью около 3 миллиардов евро — в ответ на повышение Соединенными Штатами тарифов на импорт стальной и алюминиевой продукции из Европы. Это одна из мер, предпринимаемых Еврокомиссией в рамках правил ВТО, в связи с действиями США. Список включает, в частности, продукцию из стали и алюминия, сельскохозяйственные товары (среди них апельсиновый сок, виски, рис, табачные изделия) и некоторые виды одежды. Новые пошлины ЕС, как предполагалось, будут действовать, пока действуют новые тарифы США на стальную и алюминиевую продукцию из стран Евросоюза.

Стоит отметить, что США и ЕС в июле договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.