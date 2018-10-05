Челябинский губернатор предложил снизить транспортный налог для пенсионеров

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Челябинский губернатор Борис Дубровский предложил снизить транспортный налог на ряд автомобилей, которыми владеют пенсионеры региона, в 50 раз – с 50 рублей до 1 рубля за лошадиную силу, сообщила в пятницу пресс-служба главы области.

"Чтобы поддержать людей старшего возраста при адаптации к новым требованиям пенсионной системы, губернатор региона Борис Дубровский предложил изменить расчет налоговой ставки транспортного налога для ряда автомобилей. Это позволит снизить транспортный налог для тысяч челябинских пенсионеров в 50 раз. С соответствующей инициативой глава региона обратится в законодательное собрание области", — говорится в сообщении.

О дополнительной льготе Дубровский сообщил на встрече с ветеранским активом, приуроченной к Международному дню пожилого человека. "Я принял решение ввести дополнительную льготу для пенсионеров по транспортному налогу и снизить ставку для автомобилей мощностью от 150 до 180 лошадиных сил до 1 рубля за одну лошадиную силу", — сказал он. Он пояснил, что в настоящее время ставка для таких машин составляет 50 рублей за одну лошадиную силу, таким образом, для многих тысяч пенсионеров налог снизится в 50 раз.

Кроме того, по его данным, в регионе началась масштабная подготовка к 85-летию Челябинской области. По решению губернатора в ближайший год приоритетами правительства станут улучшение жизни ветеранов и пожилых людей, решение экологических проблем, развитие инфраструктуры в районах и городах области, так, будут расширены программа "Реальные дела", отдельные проекты по обновлению общественного транспорта и благоустройству дворов, а также проекты по здоровому образу жизни и заботе о детях.

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