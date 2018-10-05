Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия была и остается надежным поставщиком энергоносителей для индийской экономики, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании российско-индийского делового форума.

"Наша страна была и будет надежным поставщиком энергоносителей для индийской экономики", — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что стратегический характер приобретают проекты поставок сжиженного природного газа, а кооперацию в этой сфере развивают крупнейшие газовые компании РФ и Индии — "Газпром" и GAIL.