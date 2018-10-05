Путин отметил мощный потенциал российской экономики

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия демонстрирует мощный торгово-промышленный потенциал и способность справляться с самыми острыми вызовами, открывая больше возможностей для индийских партнеров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.
По словам президента, Россией за последние годы достигнута позитивная динамика в макроэкономических показателях, обеспечены устойчивость государственных финансов, рост золотовалютных резервов, а также текущий профицит федерального бюджета.
"Улучшается ситуация на рынке труда, что создает благоприятные условия для работы. Уровень безработицы составляет 4,7%, рост реальных зарплат 8,7% — это рекордный показатель с 2012 года. Рассчитываем, что индийские деловые круги в полной мере воспользуются возможностями, которые открываются на российском рынке. В свою очередь, мы поддерживаем стремление российских компаний активнее работать в Индии", — отметил глава государства.