Путин отметил мощный потенциал российской экономики

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 октября 2018

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия демонстрирует мощный торгово-промышленный потенциал и способность справляться с самыми острыми вызовами, открывая больше возможностей для индийских партнеров на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.

"Россия обладает мощным торгово-промышленным потенциалом. Наша экономика показала, что способна успешно справляться с самыми сложными и острыми вызовами. Мы ставим перед собой новые масштабные задачи по достижению прорывного развития и долгосрочного роста, модернизации промышленности, инфраструктуры, социальной сферы", — сказал Путин на закрытии российско-индийского делового форума.

По словам президента, Россией за последние годы достигнута позитивная динамика в макроэкономических показателях, обеспечены устойчивость государственных финансов, рост золотовалютных резервов, а также текущий профицит федерального бюджета.

"Улучшается ситуация на рынке труда, что создает благоприятные условия для работы. Уровень безработицы составляет 4,7%, рост реальных зарплат 8,7% — это рекордный показатель с 2012 года. Рассчитываем, что индийские деловые круги в полной мере воспользуются возможностями, которые открываются на российском рынке. В свою очередь, мы поддерживаем стремление российских компаний активнее работать в Индии", — отметил глава государства.