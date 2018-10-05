Россия и Индия выступили против торгового протекционизма

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. РФ и Индия выступают против торгового протекционизма в любых проявлениях, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Текст опубликован на сайте Кремля.
"Стороны выступают за укрепление открытой, инклюзивной, транспарентной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, недопущение фрагментации международных торговых отношений, а также против торгового протекционизма в любых проявлениях", — говорится в документе.