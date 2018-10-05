Власти одобрили проекты о сокращении предельного дефицита бюджетов регионов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Правительство РФ одобрило проекты, направленные на сокращение предельного размера дефицита бюджетов регионов с 15% до 10%, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас в Бюджетном кодексе РФ закреплено положение о том, что дефицит бюджета субъекта не должен превышать 15% от годового объема доходов бюджета региона без учета финансовой помощи из федерального центра.

Как отмечалось в справке к документам, ими предусматривается сокращение предельного размера дефицита бюджетов субъектов РФ до 10%. Вводится понятие единой субвенции бюджетам субъектов из федерального бюджета, порядок формирования и предоставления которой будет устанавливаться нормативным правовым актом правительства России.

Кроме того, первому вице-премьеру, министру финансов РФ Антону Силуанову и зампреду правительства Виталию Мутко поручено проработать вопрос о механизме компенсации бюджетам регионов выпадающих доходов.

Кроме того, законопроекты вводят возможность предоставления новых межбюджетных трансфертов – "горизонтальных" субсидий.

В сентябре Минфин сообщил, что готовит законопроект, которым планируется распространить механизм казначейского сопровождения контрактов на субъекты РФ и муниципалитеты. Как отмечалось, благодаря этому механизму обеспечивается выделение из федерального бюджета субсидий и авансов под конкретные потребности и именно в тот момент времени, когда они необходимы для оплаты принятых обязательств, а неиспользованные деньги остаются в федеральном бюджете и могут более эффективно расходоваться.