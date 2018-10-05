В Минэнерго рассказали, чем опасен для ЕС поиск альтернативы газу из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Европа с использованием более дорогих, чем российский газ, источников энергии ставит под угрозу конкурентоспособность своей экономики, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Европе навязывается более дорогой источник энергии, дополнительные "нашлепки" на потребителя, то есть ты заплати дополнительную 1000 евро, вместо того, чтобы потратить ее на европейские товары, и стань менее конкурентоспособным", — сказал Сорокин, выступая на Петербургском газовом форуме.

"Мне тяжело представить, как в такой ситуации, когда у тебя демографические проблемы, когда очень большая социалка, и еще дополнительно ты сам на себя взваливаешь какие-то экстратраты, как можно … быть конкурентоспособным через 20 лет, когда демографические проблемы еще больше обострятся в связи со старением населения, социальные проблемы обострятся в связи с достаточно большой прослойкой, которую нужно будет содержать, плюс еще не будет дешевых энергоносителей", — отметил он.

"В этой ситуации Европа продолжает искать более дорогие энергоносители, весьма странно и контрпродуктивно, на мой взгляд, несмотря на наличие достаточно хорошего поставщика", — сказал Сорокин.

ЕС в настоящее время располагает свободными мощностями по приему около 109 миллионов тонн СПГ. В то же время ЕС расширяет существующие мощности по импорту СПГ. Создаются новые терминалы, в частности, в Испании на Канарских островах, Хорватии, Греции, на Кипре, в Швеции, Польше, Ирландии, сообщала ранее ЕК. Это должно позволить значительно увеличить импорт СПГ в страны Евросоюза.

Кроме того, ЕС планирует поставить себе целью довести к 2030 году долю возобновляемой энергии в общем объеме потребления до 32%. На ископаемые виды топлива приходится примерно 70% потребляемой ЕС энергии. В случае роста использования возобновляемой энергии этот показатель может снизиться примерно до 54% к 2030 году, отметило в своем докладе Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).