В Минэнерго рассказали, чем опасен для ЕС поиск альтернативы газу из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Европа с использованием более дорогих, чем российский газ, источников энергии ставит под угрозу конкурентоспособность своей экономики, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.
"Мне тяжело представить, как в такой ситуации, когда у тебя демографические проблемы, когда очень большая социалка, и еще дополнительно ты сам на себя взваливаешь какие-то экстратраты, как можно … быть конкурентоспособным через 20 лет, когда демографические проблемы еще больше обострятся в связи со старением населения, социальные проблемы обострятся в связи с достаточно большой прослойкой, которую нужно будет содержать, плюс еще не будет дешевых энергоносителей", — отметил он.
"В этой ситуации Европа продолжает искать более дорогие энергоносители, весьма странно и контрпродуктивно, на мой взгляд, несмотря на наличие достаточно хорошего поставщика", — сказал Сорокин.
Кроме того, ЕС планирует поставить себе целью довести к 2030 году долю возобновляемой энергии в общем объеме потребления до 32%. На ископаемые виды топлива приходится примерно 70% потребляемой ЕС энергии. В случае роста использования возобновляемой энергии этот показатель может снизиться примерно до 54% к 2030 году, отметило в своем докладе Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).