"Газпром" обвинил Евросоюз в недобросовестной конкуренции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз использует методы недобросовестной конкуренции в регулировании газового рынка, считает зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Попытка под политическими предлогами изменить конкурентную среду, создать неравные условия конкуренции, она очень опасна, потому что приведет к экономическим последствиям", — предупредил он, выступая на Петербургском газовом форуме.

Медведев напомнил, что в отношении России проводилось много экономических расследований, но Москве удалось защитить свои позиции и опровергнуть обвинения в антиконкурентном поведении.

В качестве антипримера он привел Литву, которая вводит социализацию тарифа на газификацию ради регазификационного терминала под сжиженный природный газ (СПГ) из США.

"Вы хорошо знаете, сколько нужно денег потратить, чтобы регазифицировать одну тонну СПГ. И вот эта стоимость на чистом глазу, что называется, перекладывается на участников рынка и, тем самым, на потребителей. И, как говорил Шекспир в "Гамлете", дальнейшее молчание. Никаких действий со стороны Европейской комиссии, со стороны регулятора, якобы независимого, не происходит. Тогда возникает вопрос: а что происходит? Происходит недобросовестная конкуренция", — объяснил Медведев.

СПГ для Литвы

Литва одной из первых в Европе начала импортировать американский СПГ. В Клайпеде находится судно-хранилище для такого газа, построенное норвежской компанией Hoegh LNG при сотрудничестве с корейской Hyundai Heavy Industries.

С 2014 года страна арендует судно у Hoegh LNG, но после 2024-го действие договора истекает.

При этом в 2017 году Литва повышала тарифы на газ для населения на 5-8%, а премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил, что потребительские цены на газ в стране пока не снизятся.