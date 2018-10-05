"Газпром" обвинил Евросоюз в недобросовестной конкуренции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Евросоюз использует методы недобросовестной конкуренции в регулировании газового рынка, считает зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.
"Попытка под политическими предлогами изменить конкурентную среду, создать неравные условия конкуренции, она очень опасна, потому что приведет к экономическим последствиям", — предупредил он, выступая на Петербургском газовом форуме.
Медведев напомнил, что в отношении России проводилось много экономических расследований, но Москве удалось защитить свои позиции и опровергнуть обвинения в антиконкурентном поведении.
"Вы хорошо знаете, сколько нужно денег потратить, чтобы регазифицировать одну тонну СПГ. И вот эта стоимость на чистом глазу, что называется, перекладывается на участников рынка и, тем самым, на потребителей. И, как говорил Шекспир в "Гамлете", дальнейшее молчание. Никаких действий со стороны Европейской комиссии, со стороны регулятора, якобы независимого, не происходит. Тогда возникает вопрос: а что происходит? Происходит недобросовестная конкуренция", — объяснил Медведев.
СПГ для Литвы
С 2014 года страна арендует судно у Hoegh LNG, но после 2024-го действие договора истекает.
При этом в 2017 году Литва повышала тарифы на газ для населения на 5-8%, а премьер-министр Саулюс Сквернялис говорил, что потребительские цены на газ в стране пока не снизятся.