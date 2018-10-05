В Киргизии построили новый пограничный комплекс при содействии России

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. 14 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время встречи. 14 мая 2018

БИШКЕК, 5 окт – РИА Новости. Новый комплекс, включающий современные здания с инфраструктурой, оборудован на заставе "Улуу-Тоо" киргизско-узбекской госграницы на средства, предоставленные Россией рамках технической помощи, сообщила РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы госпогранслужбы Киргизии Гульмира Борубаева.

"Состоялась торжественная церемония открытия нового комплекса пограничной заставы "Улуу-Тоо". Строительство и оснащение нового комплекса пограничной заставы "Улуу-Тоо" проводилось в соответствии с соглашением между правительствами Кыргызской Республики и Российской Федерации об оказании технического содействия республике в рамках процесса присоединения к Евразийскому экономическому союзу", — сообщила собеседница агентства.

По ее данным, на погранзаставе построен комплекс модульных зданий, включающий в себя казарму с административными помещениями, дом для офицерского состава и их семей, а также складские помещения, закрытые боксы для хранения и ремонта техники, вольер для служебных собак. Кроме того, учитывая специфику пограничной службы, на территории нового комплекса оборудованы строевой плац, учебное место для тренировок по огневой подготовке и спортивная площадка.

"Новый комплекс снабжен всеми необходимыми объектами инфраструктуры, отвечающей международным стандартам", — сказала Борубаева.

Как заявил глава ГПС Райимберди Дуйшенбиев, открытие нового погранкомплекса "позволит не только повысить уровень пограничной безопасности страны, но и создать условия военнослужащим для несения службы".

Киргизия стала членом Евразийского экономического союза в августе 2015 года. Международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства функционирует 1 января 2015 года. Сейчас его членами являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В настоящий момент граница Киргизии является южным рубежом Союза.