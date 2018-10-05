Россия готова рассмотреть сотрудничество с Индией в ряде сфер, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди во время встречи в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. 5 октября 2018

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Россия готова рассмотреть сотрудничество с Индией в ряде энергетических программ, в числе которых "Дальневосточный СПГ", "Арктик СПГ-2", а также проекты по освоению природных ресурсов Сибири, Ямала и континентального шельфа в РФ, заявил президент России Владимир Путин.

"В свою очередь мы приветствуем интерес энергетических компаний из Индии к расширению бизнеса в России. Готовы рассмотреть возможность сотрудничества в рамках таких программ, как "Дальневосточный СПГ", "Арктик СПГ-2", а также других проектов по освоению природных ресурсов Сибири, Ямала и континентального шельфа в Российской Федерации", — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.