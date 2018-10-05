СУЭК - официальный партнер премии "Импульс добра"

Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России Импульс добра

Ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России Импульс добра

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Премию за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России "Импульс добра" в номинации "За лучший проект социального предпринимательства в сфере цифровой экономики" получила компания "Элита плюс", создавшая первый в мире компьютер для слепых, слабовидящих и слепоглухих людей, сообщает пресс-служба Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), которая выступила официальным партнером премии.

"Импульс добра" — ежегодная всероссийская премия, вручаемая за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства. Премия учреждена Фондом "Наше будущее" в 2011 году. За шесть лет награда была вручена 68 лауреатам из 17 регионов России, в число которых вошли социальные предприниматели, руководители госструктур и профильных ведомств, представители общественных организаций, СМИ и вузов. Лауреатов премии "Импульс добра" определяет Общественный совет Фонда "Наше будущее", в состав которого входят деятели культуры, руководители государственных и общественных организаций, представители органов исполнительной и законодательной власти.

"СУЭК одной из первых в стране поддержала развитие социального предпринимательства, компания уже помогла воплотить в жизнь более сотни таких проектов. Премия "Импульс добра" придает мощный импульс развития этому процессу", — сказал на церемонии вручения премии заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.

Пресс-служба напоминает, что СУЭК поддерживает проекты социального предпринимательства с 2012 года. Компания дважды становилась лауреатом премии.