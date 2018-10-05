Сбербанк начал собирать биометрические данные клиентов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сбербанк запустил прием биометрических данных россиян на собственной платформе, клиенты могут сдать голосовые данные в отделении банка или через колл-центр, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.

"В "Сбербанк Онлайн" запущен функционал сбора согласий на обработку биометрических персональных данных. Данное согласие позволит уже сейчас быстрее и безопаснее подтвердить свою личность при звонке в контактный центр, а в будущем использовать и другие биометрические технологии при обслуживании в банке", — рассказали в Сбербанке, добавив, что речь идет о собственной платформе банка.

Представитель Сбербанка отметил, что использование биометрических технологий при идентификации и аутентификации в Сбербанке выполняется строго в соответствии с законодательством.

Сотрудник колл-центра банка в беседе с корреспондентом РИА Новости сообщил, что после оформления согласия на обработку биометрических данных запись голосового образца возможна при звонке в колл-центр в голосовом меню IVR (схема голосового меню) или при посещении любого офиса банка.

Российские банки начали собирать биометрию клиентов для системы удаленной идентификации с 1 июля этого года. Они будут постепенно обеспечивать в своих отделениях сбор биометрии по мере технических возможностей.

До конца этого года такой сервис должны предоставлять не менее чем в 20% отделений банка в каждом регионе присутствия, к 30 июня 2019 года — 60%, до конца 2019 года — 100%, поясняли в пресс-службе ЦБ РФ. Храниться данные россиян будут в Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой является "Ростелеком".