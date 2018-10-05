НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 окт — РИА Новости. Программа поддержки социального предпринимательства Нижегородской области признана лучшей среди регионов по итогам общероссийского конкурса Минэкономразвития РФ "Импульс добра", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Импульс добра" — ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных программ "Наше будущее". Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, СМИ и вузам.

"Нижегородская область получила премию "Импульс добра" в номинации "За лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства", которую учредило министерство экономического развития РФ", — говорится в сообщении.

Глава региона Глеб Никитин отметил, что поддержка социального предпринимательства – одна из важных задач в развитии социальной сферы в Нижегородской области.

"Дело не только в том, что авторы социальных проектов создают рабочие места. Зачастую они предлагают более эффективные решения важных для общества проблем, чем государственные структуры. Многие социальные проекты созданы людьми, которые сами прошли через трудную жизненную ситуацию, например, столкнувшись с болезнью близкого", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Он подчеркнул, что развитие социального предпринимательства позволяет сделать более доступными и качественными услуги для нижегородцев. "Это и авторские обучающие программы для детей с особенностями здоровья, службы поддержки пожилых людей на дому, новые формы терапии тяжело больных пациентов", — добавил Никитин.

В Нижегородской области программы поддержки социального предпринимательства реализует региональный центр инноваций социальной сферы, который проводит бесплатные обучающие программы для начинающих предпринимателей. Кроме того, центр создал online площадку, где предприниматели могут размещать информацию о себе и общаться друг с другом. Организаторы социальных проектов также могут получить бесплатные консультации и гранты на их реализацию.

В 2018 году правительство Нижегородской области вместе с центром инноваций социальной сферы и агентством по развитию гарантий разработали микрофинансовую программу для социальных предпринимателей по ставке 6,5% годовых в сумме до 1 миллиона рублей без залога.

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