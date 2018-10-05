Рубль растет к доллару и евро в рамках коррекции

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рубль в пятницу утром умеренно корректируется вверх к доллару и евро после существенного провала четверга.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 21 копейку — до 66,81 рубля, курс евро — на 30 копеек до 76,85 рубля, следует из данных Московской биржи.

По итогам валютных торгов четверга курс доллара расчетами "завтра" подскочил на 1,16 рубля — до 67,02 рубля, евро — на 1,52 рубля, до 77,15 рубля.

Нефть Brent в пятницу утром дорожает на 0,5% — до 85,03 доллара за баррель.