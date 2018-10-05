Выплаты клиентам банков "КОР" и "Флора-Москва" начнутся не позже 19 октября

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившихся лицензий банков "КОР" и "Флора-Москва" начнутся не позднее 19 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 19 октября 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им страхового возмещения агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 11 октября", — говорится в сообщении.

ЦБ отозвал лицензии у банков с 5 октября. Обе кредитные организации, в частности, допускали многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По величине активов, согласно данным ЦБ, волгоградский банк "КОР" на 1 сентября занимал 390-е место в банковской системе РФ, столичный "Флора-Москва" — 450-е.