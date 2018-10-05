ЦБ отозвал лицензию у банка "Флора-Москва"

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Флора-Москва", говорится в сообщении регулятора.

В деятельности банка регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). У регулятора, в частности, возникли вопросы в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денег за рубеж и их обналичиванием. Регулятор неоднократно применял меры воздействия по пресечению вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, однако эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне.

Это свидетельствует, что руководство и собственники банка не собирались принимать действенные меры в указанном направлении, считает Банк России. Так, регулятор шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована также лицензия банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно рейтингу ЦБ, банк на 1 сентября занимал 450-е место в банковской системе РФ.