ЦБ отозвал лицензию у волгоградского банка "КОР"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "КОР" (Волгоград), говорится в сообщении регулятора.

"Бизнес-модель АО "АКБ "КОР" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля", — поясняет ЦБ.

В деятельности банка регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, во втором квартале текущего года резко возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций.

Помимо этого, ЦБ аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 390-е место в банковской системе РФ.