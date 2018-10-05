Гендиректор "РоссТура" опроверг информацию о закрытии компании

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Генеральный директор туристической компании "РоссТур" Александр Недополз заявил РИА Новости, что информация о закрытии его компании не соответствует действительности.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Недополза сообщила, что он якобы намерен прекратить туроператорскую деятельность компании. Отмечалось, что компания планирует объявить о прекращении туроператорской деятельности 5 или 8 октября, а сейчас занимается разбором юридических формальностей.

"Информация о том, что мы закрываем "РоссТур" — это неправда. Это не соответствует действительности", — сказал гендиректор компании.

Ранее сразу четыре крупных туроператора — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур".

На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".