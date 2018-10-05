Ряд военных контрактов между Россией и Индией почти полностью готовы

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. По ряду контрактов между Россией и Индией в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) отмечена высокая степень готовности, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов

"По ряду контрактов очень высокая степень готовности", — сказал Борисов.

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, по итогам которых будет подписан пакет документов. Ожидается в том числе подписание контракта на поставку Индии комплексов С-400, сумма сделки превышает пять миллиардов долларов.