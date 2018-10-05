Костин объяснил необходимость дедолларизации

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Глава ВТБ Андрея Костина, комментируя тему дедолларизации российской экономики, заявил, что в соответствующих своих предложениях исходит не из политических целей, а предлагает это для стабилизации рубля и развития экономики.

"Идея хорошая. Это не открытие важное в науке, лежит на поверхности. Я эту идею продвигаю лет 15. Не исхожу из политических целей, а исключительно из соображений того, что более широкое использование рубля и использование российских площадок дает больше бизнеса российским банкам, повышает конкурентные условия, способствует более стабильному развитию нашей валюты, спрос на рубли будет более высокий", — сказал он журналистам.

Ранее в среду ряд СМИ со ссылкой на издание The Bell сообщили о том, что правительство России якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина, и этот документ через одну-две недели якобы должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.

В пресс-службе кабмина, комментируя публикации в СМИ, правительство РФ прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет. Помощник президента РФ Андрей Белоусов в кулуарах Российской энергетической недели подтвердил, что такая работа по поручению президента ведется.