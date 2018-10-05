Орешкин прогнозирует рост товарооборота между Россией и Индией к 2025 году

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и Индией может вырасти к 2025 году до 30 миллиардов долларов, а рост инвестиций — до 50 миллиардов, заявил в ходе пленарного заседания российско-индийского бизнес-форума глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"С точки зрения развития экономической связи перед нами поставлена задача роста товарооборота до 30 миллиардов долларов… и роста инвестиций до 50 миллиардов долларов к 2025 году",- сказал Орешкин.

Как следует из материалов к текущему визиту президента РФ Владимира Путина в Индию, в 2017 году товарооборот между Россией и Индией увеличился на 21% и составил 9,4 миллиарда долларов, а в январе-июле 2018 года вырос на 20% (6,04 миллиарда долларов).