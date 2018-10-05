В офшоре в ДФО первой перерегистрировалась управляющая компания банка

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Первой в специальном административном районе (САР) на Дальнем Востоке перерегистрировалась управляющая компания одного банка, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Первая перерегистрация на Дальнем Востоке уже случилась, как вы знаете, первая компания зарегистрирована, это холдинговая компания, управляющая компания одного банка", — сказал он.

Орешкин добавил, что сейчас ведется работа по более сложным случаям, где требуется серьезная работа как со стороны власти, так и со стороны компаний, которые перерегистрируются в САР.

"Здесь, я думаю, до конца месяца у нас какие-то дополнительные результаты появятся",- сказал он.