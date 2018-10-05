Правительство прорабатывает вопрос о переходе на расчеты в нацвалютах

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает вопрос о переходе на расчеты во внешнеторговых сделках на национальные валюты, заявил глава банка ВТБ, один из инициаторов этого процесса Андрей Костин.

"Правительство разрабатывает, предлагает, думаю, что комплекс мер будет намечен — поэтапное развитие процессов, процедур", — сказал Костин журналистам.

Как заявили в среду в пресс-службе кабмина, комментируя публикации в СМИ, правительство РФ прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, в том числе путем стимулирования расчетов в нацвалютах, но планов полностью отказаться от доллара нет.

Ранее в среду ряд СМИ со ссылкой на издание The Bell сообщили о том, что правительство России якобы разрабатывает проект по дедолларизации экономики страны на основе предложений главы ВТБ Андрея Костина, и этот документ через одну-две недели якобы должен утвердить премьер Дмитрий Медведев.