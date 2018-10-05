НЬЮ-ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. Минэкономразвития не меняет долгосрочных прогнозов на курс рубля, текущие колебания краткосрочны, заявил журналистам глава ведомства Максим Орешкин.

"Сейчас очередное обострение ситуации на глобальных рынках. Если вы посмотрите, доходности 10-летних американских облигаций поднялись до очередного максимума 3,9% и в целом по всему спектру развивающихся валют идет серьезное ослабление", — сказал он.

"Эта глобальная волатильность влияет на в том числе российский рынок, курс у нас плавающий, поэтому изменение глобальных настроений, конечно же, оказывает краткосрочное влияние на валютный курс, долгосрочно с точки зрения наших ожиданий ничего не меняется", — пояснил Орешкин.