ДЕЛИ, 5 окт – РИА Новости. Сделка по покупке ВТБ банка "Возрождение" закрыта, в ходе нее были учтены вычеты по всем долгам, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Закрыта…. Мы, конечно же, учли все вычеты, которые по плохим долгам. Сделка на хорошем уровне для покупателя", — сказал он журналистам.

Во вторник, 2 октября, ВТБ и фонд Bonum Capital закрыли сделку по приобретению 85% банка "Возрождение". Набсовет ВТБ 25 сентября одобрил решение о приобретении контрольного пакета акций банка "Возрождение". На первом этапе сделки ВТБ приобретает не менее 85% акций банка, еще почти 15% акций планируется купить после обязательной оферты акционерам.