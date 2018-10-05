Проект железной дороги из Якутска в Магадан не прошел отбор в МЭР

ЯКУТСК, 5 окт – РИА Новости. Проект по строительству железнодорожной ветки из Якутска до Магадана не прошел отбор в Минэкономразвития РФ из-за отсутствия технико-экономических показателей, сообщает пресс-служба ведомства.

До конца года в Якутии планируется полностью сдать железную дорогу Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, которую далее должны были проложить до Магадана.

"Не прошли процедуру отбора из-за отсутствия технико-экономических показателей проекты по строительству железнодорожной ветки от Якутска (Нижний Бестях) до Магадана, автомагистрали Омсукчан — Омолон — Анадырь, реконструкции ряда участков трассы "Колыма" и гидротехнических сооружений в Магаданском морском торговом порту", — отметили в министерстве.

Включены в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года реконструкция мостового перехода через реку Оротукан на автомобильной дороге "Колыма" (Якутск — Магадан) и модернизация аэропортов Сокол (Магадан), Сеймчан и Северо-Эвенск.