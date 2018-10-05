СМИ: Индонезия отложила покупку российских истребителей из-за санкций США

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Реализацию российско-индонезийского контракта на поставку 11 истребителей Су-35 в Индонезию отсрочили из-за возможных санкций США. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным газеты, на сроках поставок Су-35 сказались ограничительные меры, которые Вашингтон готов ввести в рамках закона "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). "США так и не дали Индонезии гарантий не применять ограничительные меры", — пишет издание.

Отмечается, что договор на поставку Су-35 сохраняет свою юридическую силу.

Кроме того, как утверждает газета, возникают сложности и у России. "При реализации договора планировалось задействовать кредитную схему, средства под которую выделил бы один из коммерческих банков. Но это чревато для него тяжелыми последствиями, поскольку в США расценят этот кредит как сотрудничество с "Рособоронэкспортом" и введут против банка санкции", — пишет издание.

Контракт на Су-35, оцениваемый в 1,1 миллиарда долларов, был подписан в феврале этого года. Приблизительно половину контракта Индонезия оплатит встречными поставками каучука и пальмового масла. Планировалось, что поставку осуществят в течение двух лет после подписания контракта, причем Индонезия хотела получить первый самолет к октябрю.

Реакция США

Генеральный директор департамента внешней торговли министерства торговли Индонезии Оке Нурван ранее заявил, что США выражали недовольство в связи с покупкой Джакартой 11 российских самолетов Су-35, сообщает газета Jakarta Post.

"Пока мы находимся в процессе бартерной сделки с Россией, США пытаются вмешаться", — заявил представитель министерства. Несмотря на реакцию Вашингтона, по его словам, Индонезия не намерена отказываться от своих планов.

Противодействие Вашингтона экспорту российского оружия

Согласно санкционному закону CAATSA, США могут вводить санкции против третьих стран за покупку российского оружия, хотя Пентагон может предоставлять исключения для отдельных стран. Госдепартамент утверждал ранее, что уже убедил ряд стран отказаться от оборонных контрактов с Россией на общую сумму в несколько миллиардов долларов.

На прошлой неделе США ввели санкции против сотрудников минобороны Китая и Рособоронэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Меры приняты в соответствии с положениями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) 2017 года. Пекин в свою очередь настоятельно призвал США отменить санкции. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, в противном случае США будут сами нести ответственность за последствия.

Су-35 — российский многоцелевой истребитель поколения 4++. Разработан в ОКБ Сухого. Главное преимущество истребителей Су-35 — его сверхманевренность. Она достигается благодаря турбореактивным двигателям АЛ-41Ф1С, которые позволяют самолету атаковать с очень высоких углов, выполнять сложнейшие маневры, а также легко уклоняться от ракет противника. Самолет способен достигать скорости до 2,25 Маха, его рабочий потолок составляет 18 тысяч метров, а дальность полета может достигать 4,5 тысячи километров.