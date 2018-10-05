РЖД и Индия хотят создать совместного оператора ж/д перевозок

ДЕЛИ, 5 окт — РИА Новости. РЖД и Индия планируют создать совместного оператора железнодорожных перевозок для увеличения грузопотока из Индии в Европу, заявил журналистам первый замглавы российской компании Александр Мишарин.

"Важное направление, которое развивается в этом году, это организация перевозок, в том числе на коридоре "Север-Юг", создание совместного оператора", — сказал он.

По мнению Мишарина, это позволит увеличить грузопоток товаров и обратно.

"Мы считаем, что это один из важнейших проектов, который существенно позволит повысить объемы перевозок и транзита через Российскую Федерацию грузов из Индии в Европу и обратно",- объяснил он.