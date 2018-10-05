ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с руководителями деловых объединений края поручил бизнесу составить глобальные планы развития на ближайшие годы, которые включат в стратегию развития региона, сообщает администрация края.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Кожемяко встретился с председателями регионального Союза промышленников и предпринимателей, "Опоры России", "Деловой России", краевой Торгово-промышленной палаты. Врио губернатора поручил руководителям деловых объединений и их участникам составить планы развития своего бизнеса и предприятий на ближайшие пять — семь лет.

"Эти планы мы обязательно включим в план стратегического развития региона, свяжем его с текущими проектами. Это план развития региона с точки зрения его экономического роста. Мы обязательно встретимся с руководителями предприятий после разработки планов и обсудим их", – сказал Кожемяко.

Президент приморского регионального объединения работодателей "Конгресс промышленников и предпринимателей Приморья", руководитель РСПП по Приморскому краю Роман Титков на встрече назвал основные проблемы бизнеса в крае: нехватка квалифицированных кадров, сложные условия конкуренции со странами-соседями и другими регионами России, сокращение объемов гособоронзаказа.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, острой проблемой являются нерегулированные цены на закупку топлива для независимых АЗС, что становится причиной высокой стоимости бензина в отдаленных районах и закрытия маленьких заправок. "Мы просим ФАС обратить на это внимание и провести проверку регулирования цен, но пока ответа нет", – сообщила Шемилина.

Кожемяко отметил, что проблемами среднего бизнеса в крае стали сложности с приватизацией государственного и муниципального имущества, оформление земли. "Планирую проводить встречи с бизнесом в каждом районе, будем совместно решать вопросы", – сказал Кожемяко.