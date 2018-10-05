Министр энергетики Катара обсудил с Новаком сотрудничество в энергетике

ДОХА, 5 окт — РИА Новости, Юлия Троицкая. Министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада провел переговоры с главой Минэнерго России Александром Новаком о сотрудничестве в энергетике, сообщили РИА Новости в катарском Минэнерго.

"Министр ас-Сада в кулуарах энергетической недели встретился с министром энергетики России Александром Новаком и обсудил с ним перспективы сотрудничества между двумя странами в энергетике", — отметили катарские власти.

Кроме того, ас-Сада провел переговоры с главой газовой компании "Новатэк" Леонидом Михельсоном и заместителем председателя правления "Роснефти" Эриком Лироном, отмечается в сообщении.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.