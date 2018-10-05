Москва и Эр-Рияд хотят инвестировать в возобновляемые источники энергии

ДОХА, 4 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия и Россия рассматривают совместные инвестиции в возобновляемые источники энергии, сообщил в Twitter министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

"На Российской энергетической неделе я отметил крепость отношений между Саудовской Аравией и Россией. Две страны рассматривают увеличение объема взаимных инвестиций в энергетический сектор, особенно в газовую отрасль, и важность инвестиций в возобновляемые источники энергии", — сказал аль-Фалих по итогам участия в Российской энергетической неделе.

По его словам, у королевства совместно с японским холдингом SoftBank имеются "амбициозные планы" в области возобновляемых источников энергии.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.