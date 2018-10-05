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Экономика

Око за око: Китай устроит крупнейшую распродажу госдолга США

(обновлено: 08:14 05.10.2018)
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© REUTERS / Damir SagoljВизит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017Визит Дональда Трампа в Китай. 09.11.2017
© REUTERS / Damir Sagolj

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китай, уже сокративший вложения в госдолг США до полугодовых минимумов, готов пойти на следующий шаг. Как пишет The Wall Street Journal, в октябре Пекин планирует сбросить американских облигаций еще на три миллиарда долларов — это одна из крупнейших распродаж с 2004 года. Причина — обострение отношений с Вашингтоном из-за торговой войны. Что будет, если китайцы используют "долговое оружие" на полную мощь, — в материале РИА Новости.

Китайские юани в отделении банка в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Тактический ход: Китай пошел на резкое укрепление юаня к доллару

Вас предупреждали

КНР — крупнейший внешний кредитор американской экономики. На балансе китайского Центробанка сейчас числится гособлигаций США более чем на триллион долларов — почти 20 процентов всего госдолга Вашингтона, принадлежащего иностранным держателям.

В конце 2016-го — начале 2017 года китайцы сокращали вложения в эти бумаги, чтобы компенсировать укрепление юаня, но с тех пор уже восстановили свой портфель облигаций.

Экономика КНР страдает из-за действий США: ущерб от развязанной Вашингтоном торговой войны исчисляется уже миллиардами долларов. C начала года индекс фондового рынка Китая Shanghai Composite упал на 15%.

© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США

В Пекине не раз предупреждали: если так пойдет и дальше, придется избавляться от госдолга США — исключительно из экономических соображений. И теперь перешли от слов к делу.

За полгода Китай уже сократил вложения в американские трежерис на 7,7 миллиарда долларов. Более масштабный сброс грозит США нестабильностью курса доллара и замедлением экономики.

Но Вашингтон, похоже, намеков не понимает. В конце сентября Трамп ввел новые десятипроцентные пошлины на товары из Китая на общую сумму 200 миллиардов долларов и обещает поднять тарифы с нового года до 25%.

© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу

Ответный удар

Китай, со своей стороны, настроен решительно. В ходе предстоящей распродажи госдолга США, которую, по данным, американской The Wall Street Journal, Пекин начнет уже на следующей неделе, будут сокращены вложения в американские облигации со сроками погашения пять, десять и 30 лет на общую сумму в три миллиарда долларов. 

Финансисты опасаются, что это может дорого обойтись экономике Штатов. Если Китай продаст значительную часть американских долговых бумаг, их стоимость упадет, а доходность резко повысится. Это автоматически увеличит цену заимствований для США — и для компаний, и для рядовых потребителей, а значит, подорвет экономический рост. Выпуск долговых бумаг станет для Белого дома более накладным. 

© AFP 2018 / Karen BleierЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
© AFP 2018 / Karen Bleier
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

"Экономику начнет лихорадить от повсеместно высоких процентных ставок, что окажет мощный замедляющий эффект", — поясняет Джефф Миллс, главный инвестиционный стратег американской PNC Financial Services Group.

Япония на подходе

Опасения наблюдателей связаны и с настроем второго крупнейшего кредитора Соединенных Штатов — Японии. В июне портфель казначейских облигаций Страны восходящего солнца похудел до 1,030 триллиона долларов — самого низкого показателя за семь лет.

Пластина для печати сувенирных долларовых купюр с портретом президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Pavel Golovkin
Отказ от доллара — это реально. Россия и ЕС представили план действий

Китай и Япония не единственные продавцы госдолга США. Из тридцатки крупнейших держателей трежерис уже выбыли Россия и Турция, пострадавшие от экономического давления Вашингтона.

Москва, в частности, избавилась почти от всего портфеля: за апрель-май Центробанк сократил вложения в американские долговые бумаги до ничтожных 15 миллиардов долларов (еще в начале года сумма превышала сто миллиардов).

От гособлигаций США избавляются и более мелкие держатели — Мексика, Индия, Тайвань. 

© REUTERS / Eduardo MunozПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
© REUTERS / Eduardo Munoz
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. 25 сентября 2018

"Зарубежные кредиторы крайне важны для американской экономики. Мы не можем существовать при таких темпах экономического роста и удручающих прогнозах по дефициту бюджета без иностранного капитала", — отмечают портфельные управляющие американской Loomis, Sayles & Co.

Тем временем общий тренд на сброс трежерис лишь усиливается. По подсчетам Reuters, сейчас международные инвесторы избавляются от казначейских облигаций США самыми высокими темпами с октября 2016 года.

Причины очевидны: агрессивная политика Вашингтона сокращает число желающих кредитовать американскую экономику, а заодно и ведет к тому, что все больше стран стремятся исключить доллар из расчетов.

© AFP 2018 / Jewel SamadСувенирная купюра американского доллара с портретом Дональда Трампа
© AFP 2018 / Jewel Samad
Сувенирная купюра американского доллара с портретом Дональда Трампа

"Тирания" доллара 

О том, что главенствующей роли доллара вскоре придет конец, пишет американское финансовое агентство Bloomberg. Нынешний статус валюты Соединенных Штатов эксперты Bloomberg определяют как "тиранию", указывая на то, что "пришло время смены режима".

Издание отмечает, что сейчас в глобальной финансовой системе сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, доллар — мировая валюта, на которую приходится больше половины всех расчетов, а с другой — президент США заявляет об исключительности своей страны. Именно поэтому в мире спешно пересматривают отношение к американской валюте.

Россия, в частности, сокращает долларовые активы из-за растущих рисков при международных расчетах, а Китай бросает вызов доллару на мировых энергетических рынках, заключая контракты в юанях.

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