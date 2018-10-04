Курс доллара превысил 67 рублей

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Курс рубля продолжает снижение на фоне возможных новых санкций против Москвы. Доллар рос выше 67 рублей, впервые с 19 сентября, евро — выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Американская валюта расчетами "завтра" на 19:32 мск дорожала на 1,13 рубля, до 66,99 рубля (в ходе торгов поднималась до 67,05 рубля), курс евро вырос на 1,42 рубля до отметки 77,05. Ранее евро поднимался до 77,12 рубля.

Москва может столкнуться с новыми санкциями в связи с якобы "вескими доказательствами" того, что Россия попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), передало агентство Press Association слова главы МИД Великобритании Джереми Ханта.

Заявление Нидерландов

Ранее сегодня Минобороны Нидерландов заявило, что 13 апреля из страны выдворили четверых россиян, которые якобы пытались осуществить взлом серверов Организации по запрещению химического оружия.

По данным представителя нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейна, этими россиянами были киберспециалисты Алексей Моренец и Евгений Серебряков, а также Олег Сотников и Алексей Минин, которые отвечали за "разведывательную поддержку".

Голландская сторона утверждает, что, кроме документов ОЗХО, они пытались получить доступ к материалам расследования крушения Boeing MH17.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава британского правительства Тереза Мэй заявили, что "ГРУ пренебрегает мировыми ценностями", и пообещали "защищать" международные инстанции. В НАТО отметили, что усилят меры безопасности в киберпространстве.

Реакция России

В российском МИД, комментируя обвинения, отметили, что "западная шпиономания" набирает обороты.

Источник РИА Новости в ведомстве пояснил, что у Москвы и так есть доступ ко всей информации ОЗХО, таким образом, становится непонятна цель взлома.