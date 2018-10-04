Рязань будет сотрудничать с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой

РЯЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области подписали меморандум о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой, который позволит сторонам организовать прямые бизнес-контакты между предпринимателями и расширит экспортные возможности предприятий, сообщает в четверг облправительство.
"Мы хотим сделать Рязанскую область максимально привлекательной для инвесторов, ведем в этом направлении большую работу. Губернатор поставил задачу увеличить к 2020 году объем инвестиций в три раза. И у нас есть все условия, чтобы ее выполнить", – сказал Греков.
Он отметил, что регион активно расширяет деловые связи как внутри России, так и за рубежом, имеет хороший пакет преференций и мер господдержки для инвесторов. Вице-губернатор предложил партнерам рассмотреть такие перспективные площадки, как территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района, индустриальные парки в Рязанском и Пронском районах.
"Меморандум о сотрудничестве, который мы подписываем сегодня, станет важным шагом в развитии отношений между правительством Рязанской области и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России. Это позволит нам организовать прямые бизнес-контакты между предпринимателями, обеспечить их участие в международных выставках, а также расширять экспортные возможности предприятий. Мы готовы сотрудничать и открыты для всех предложений", — добавил Греков.
Люксембургская компания "LF Business Solutions SA" уже заявила о своих планах принять участие в реализации проекта строительства и эксплуатации мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". Соответствующее соглашение было подписано правительством Рязанской области, АО "Корпорация развития Рязанской области" и люксембургской компанией 1 октября.
"Проект, который планируется реализовать в Рязанской области, для нас значимый. Строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса позволит привлечь в совокупности почти 5 миллиардов рублей инвестиций. Предполагается создание более 3 тысяч рабочих мест", — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По его словам, регион сегодня ведет активную инвестиционную политику.
Любимов отметил, что правительство области будет оказывать компании все необходимое содействие, в том числе — в предоставлении преференций, в подготовке площадки с точки зрения инженерных коммуникаций. Корпорация развития Рязанской области будет осуществлять информационную и организационную поддержку проекта.
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