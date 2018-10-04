Рязань будет сотрудничать с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой

РЯЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости. Власти Рязанской области подписали меморандум о сотрудничестве с Бельгийско-Люксембургской торговой палатой, который позволит сторонам организовать прямые бизнес-контакты между предпринимателями и расширит экспортные возможности предприятий, сообщает в четверг облправительство.

Церемония подписания меморандума состоялась 4 октября. Документ скрепили подписями вице-губернатор региона Игорь Греков и генеральный директор палаты Олег Прозоров.

"Мы хотим сделать Рязанскую область максимально привлекательной для инвесторов, ведем в этом направлении большую работу. Губернатор поставил задачу увеличить к 2020 году объем инвестиций в три раза. И у нас есть все условия, чтобы ее выполнить", – сказал Греков.

Он отметил, что регион активно расширяет деловые связи как внутри России, так и за рубежом, имеет хороший пакет преференций и мер господдержки для инвесторов. Вице-губернатор предложил партнерам рассмотреть такие перспективные площадки, как территории опережающего социально-экономического развития в поселке Лесной Шиловского района, индустриальные парки в Рязанском и Пронском районах.

"Меморандум о сотрудничестве, который мы подписываем сегодня, станет важным шагом в развитии отношений между правительством Рязанской области и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России. Это позволит нам организовать прямые бизнес-контакты между предпринимателями, обеспечить их участие в международных выставках, а также расширять экспортные возможности предприятий. Мы готовы сотрудничать и открыты для всех предложений", — добавил Греков.

Генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров отметил, что накануне крайне продуктивно прошла рабочая встреча делегации палаты с представителями корпорации развития региона, где были детально обсуждены все вопросы, которые интересуют сегодня бельгийских и люксембургских инвесторов, имеющих опыт работы в России, определены перспективные направления для успешного развития взаимовыгодных связей.

Люксембургская компания "LF Business Solutions SA" уже заявила о своих планах принять участие в реализации проекта строительства и эксплуатации мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань". Соответствующее соглашение было подписано правительством Рязанской области, АО "Корпорация развития Рязанской области" и люксембургской компанией 1 октября.

"Проект, который планируется реализовать в Рязанской области, для нас значимый. Строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса позволит привлечь в совокупности почти 5 миллиардов рублей инвестиций. Предполагается создание более 3 тысяч рабочих мест", — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По его словам, регион сегодня ведет активную инвестиционную политику.

"Сотрудничество с люксембургским финансовым холдингом расширяет наши возможности в формировании современной деловой инфраструктуры и крупноформатной логистики. Подобный комплекс уже есть в Калужской области, на территории индустриального парка Ворсино. Будем стараться, чтобы и в Рязанской области появилась такая Freight Village. Это очень перспективный проект, надеюсь, что он будет притягивать новых инвесторов, которые расположатся на территории транспортно-логистического парка", – сказал глава региона.

Любимов отметил, что правительство области будет оказывать компании все необходимое содействие, в том числе — в предоставлении преференций, в подготовке площадки с точки зрения инженерных коммуникаций. Корпорация развития Рязанской области будет осуществлять информационную и организационную поддержку проекта.

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