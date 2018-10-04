Китай сможет заменить нефть из США другими источниками, считает Новак

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Прекращение Китаем закупок нефти в США не является значимой для рынка новостью, поскольку речь идет о небольших объемах и КНР легко может их заместить поставками из других стран, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели.

Он отметил, что американской нефти на рынке не очень много, потому что США являются ее нетто-импортером. "На сегодняшний день США порядка 4-5 миллионов баррелей в сутки консолидировано покупают. США — крупнейший потребитель, порядка 20 миллионов баррелей в сутки, а суммарно производят, если брать нефть и конденсат, где-то порядка 15-16 миллионов баррелей в сутки", — рассказал Новак.

"Эти объемы незначительны для китайской экономики, поэтому если будет отказ, значит, Китайская Народная Республика сможет переориентироваться на другие источники без проблем", — заявил российский министр.

Накануне агентство Рейтер со ссылкой на президента China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлиня сообщило, что поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта. Опрошенные РИА Новости эксперты предположили, что одним из источников для замены выбывающих объемов может стать нефть из Ирана, от покупки которой отказывается ряд потребителей из-за ожидаемых санкций США против страны. Новак ранее в четверг не исключил, что Китай может увеличить закупки иранской нефти настолько, что ее экспорт вовсе не снизится.

Отвечая на вопрос о значимости для нефтяного рынка решения Китая прекратить закупки в США, Новак сказал: "Это больше значимо для взаимоотношений между Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки, поскольку продолжаются торговые войны, продолжается пикирование, в том числе и по введению экспортных пошлин".

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.