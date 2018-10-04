США сами подталкивают Россию к отказу от доллара, считает эксперт

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает неэффективным полный отказ от доллара в российской экономике, однако, по его словам, американцы "сами к этому подталкивают".

"К сожалению, сегодня отказ от доллара — можем прийти к тому, что будем менять топор на шкуру. Сегодня я альтернативы в мировой торговле не вижу", — сказал Авен, отвечая на вопрос студента на лекции в МГИМО. Он добавил, что полный отказ от доллара вызвал бы колоссальные издержки.

"Это было бы очень нехорошо, неэффективно (отказаться от доллара — ред.). Но, как правильно сказал президент, американцы сами к этому подталкивают", — добавил он.

В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Этот проект, а также в целом ситуация с американскими санкциями активизировали обсуждение необходимости дедолларизации российской экономики. В частности, глава ВТБ Андрей Костин еще в июле представил президенту РФ Владимиру Путину предложения, направленные на уход от доллара в международных расчетах. Во вторник Костин заявил РИА Новости, что Путин в целом поддержал его предложения.

В среду глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры дедолларизации российской экономики и что они носят стимулирующий характер. В ЦБ также заявили, что продолжают многолетнюю работу, направленную на повышение привлекательности рубля, в том числе как средства для расчетов во внешней торговле.