США сами подталкивают Россию к отказу от доллара, считает эксперт

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает неэффективным полный отказ от доллара в российской экономике, однако, по его словам, американцы "сами к этому подталкивают".
"Это было бы очень нехорошо, неэффективно (отказаться от доллара — ред.). Но, как правильно сказал президент, американцы сами к этому подталкивают", — добавил он.
В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.
В среду глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ подготовили меры дедолларизации российской экономики и что они носят стимулирующий характер. В ЦБ также заявили, что продолжают многолетнюю работу, направленную на повышение привлекательности рубля, в том числе как средства для расчетов во внешней торговле.