Курс евро поднялся выше 77 рублей

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Курс рубля продолжает падать на фоне обострения санкционных рисков, евро стоит уже 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 17.25 мск рос на 0,94 рубля, до 66,82 рубля, курс евро — на 1,38 рубля и равнялся 77,01 рубля. Ранее в четверг евро уже поднимался до 77,11 рубля.

Угроза новых санкций сохраняется. РФ может столкнуться с санкциями в связи с "вескими доказательствами" того, что Россия якобы попыталась совершить хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан России. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые россияне были выдворены с территории Нидерландов 13 апреля, у них были дипломатические паспорта.

Страны НАТО призвали РФ "прекратить безрассудное поведение", альянс отреагирует на этот инцидент усилением мер безопасности, заявил генсек Йенс Столтенберг. ЕС, в свою очередь, выразил серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки и заявил, что считает это агрессивным актом, который подрывает международное право и международные институты, говорится в совместном заявлении глав Евросовета, ЕК и дипслужбы ЕС. Саммит Евросоюза рассмотрит 18 октября ситуацию с кибербезопасностью в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Источник в МИД РФ заявил, что никаких хакерских атак со стороны РФ на ОЗХО не было и быть не может, поскольку Москва и так имеет доступ к информации организации. Обвинения со стороны Нидерландов он назвал "примером дошедшей до мракобесия политики некоторых стран Запада". В ведомстве также добавили, что западная "шпиономания" набирает обороты.