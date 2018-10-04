Тверские власти могут использовать дроны для обследования ЛЭП

Игорь Руденя на открытом совещании Цифровизация сетей на практике: пути и решения в рамках Российской энергетической недели

Игорь Руденя на открытом совещании Цифровизация сетей на практике: пути и решения в рамках Российской энергетической недели

ТВЕРЬ, 4 окт — РИА Новости. Власти Тверской области рассматривают одним из перспективных направлений внедрение беспилотников для обследования линий электропередачи в случае аварийных ситуаций, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Он напомнил, что протяженность воздушных линий электропередачи в регионе одна из самых больших в Центральном федеральном округе и составляет 64 тысячи километров.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тверской области, генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинскийвысказал идею о том, что одним из перспективных для тверского региона направлений с учетом большой территории и протяженности электросетей может стать использование дронов.

"Эта технология позволяет быстро определить место, характер повреждений, и, соответственно, в кратчайшие сроки приступить к их устранению. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей", — сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на открытом совещании "Цифровизация сетей на практике: пути и решения" в рамках проходящей в Москве "Российской энергетической недели".

Руденя также отметил важность для Верхневолжья цифровизации электросетевого комплекса.

"Цифровизация сетей для такого большого региона как Тверская область является ключевым фактором развития экономики, повышения привлекательности территории для жизни. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей", — сказал Руденя.

Он отметил, что модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения.

Руденя ранее сообщал, что при поддержке Минэнерго России компании "Россети" и "МРСК Центра" разработали программу по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта — более 5 миллиардов рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.

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