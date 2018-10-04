Тверские власти могут использовать дроны для обследования ЛЭП

ТВЕРЬ, 4 окт — РИА Новости. Власти Тверской области рассматривают одним из перспективных направлений внедрение беспилотников для обследования линий электропередачи в случае аварийных ситуаций, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Тверской области, генеральный директор, председатель правления ПАО "Россети" Павел Ливинскийвысказал идею о том, что одним из перспективных для тверского региона направлений с учетом большой территории и протяженности электросетей может стать использование дронов.
"Эта технология позволяет быстро определить место, характер повреждений, и, соответственно, в кратчайшие сроки приступить к их устранению. Цели, которые мы ставим перед собой — это уменьшение числа сбоев в работе системы электроснабжения, выравнивание тарифной политики, обеспечение доступа к точкам подключения для инвесторов и новых потребителей", — сказал губернатор области Игорь Руденя, выступая на открытом совещании "Цифровизация сетей на практике: пути и решения" в рамках проходящей в Москве "Российской энергетической недели".
Руденя также отметил важность для Верхневолжья цифровизации электросетевого комплекса.
Он отметил, что модернизация электросетевого комплекса Верхневолжья даст возможность быстрее реагировать на внештатные ситуации, что в разы повысит качество энергоснабжения.
Руденя ранее сообщал, что при поддержке Минэнерго России компании "Россети" и "МРСК Центра" разработали программу по повышению надёжности и развитию электроснабжения Тверской области. Объём финансирования проекта — более 5 миллиардов рублей. Программа предусматривает реконструкцию существующих и строительство новых линий электропередачи и питающих центров, внедрение автоматизированной системы управления на электросетях, модернизацию системы учёта электроэнергии.
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