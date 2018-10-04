Новак не исключил повышения цен на нефть до 100 долларов за баррель

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель не исключено, риски есть, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью "Бизнес ФМ" в рамках Российской энергетической недели.

"Это (цены на нефть в 100 долларов — ред.) не очень хорошо было бы для экономики потребителей и для производителей, потому что создает риски потом возможного падения цены. Тем не менее, такие риски сегодня существуют, что нефть может подняться до 100 долларов, я не исключаю такой вариант, поскольку очень много неопределенностей (на рынке нефти в мире — ред.)", — сказал Новак.

"Если у нас сегодня цена 86 долларов, а вчера она была 85, то есть у нас за один день на один доллар поднялась цена. Еще целый месяц до того, как будут приняты окончательные решения относительно тех санкций, которые в ноябре могут быть введены по Ирану, поэтому сейчас рынок очень нервничает", — отметил Новак.

Российская энергетическая неделя (РЭН) проходит в Москве 3-6 октября. МИА "Россия сегодня" является информационным партнером мероприятия.