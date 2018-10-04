КАЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости. Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018 пройдет в Казани 10-14 декабря, соответствующее соглашение подписали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов, сообщает министерство информатизации и связи Татарстана.

"Второй отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий DigitalSkills 2018 пройдет с 10 по 14 декабря на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". На этой площадке в 2019 году пройдет 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan", — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Татарстана и союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" договорились о сотрудничестве при подготовке и проведении отраслевых чемпионатов в сфере информационных технологий DigitalSkills на ближайшие 6 лет – с 2018 по 2023 годы включительно. Соответствующее соглашение подписано в Москве.

DigitalSkills – чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий, который проводится среди молодых участников в возрасте до 28 лет – сотрудников предприятий малого, среднего и крупного бизнеса отрасли, а также студентов среднего и высшего профессионального образования с целью решения вопросов кадрового обеспечения цифровой экономики.

Чемпионат мира WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. Мировой чемпионат WorldSkills-2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.

WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia.

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