В Ростовской области назвали приоритетом развитие малого и среднего бизнеса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт — РИА Новости. Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из главных приоритетов, заложенных в проект стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, сообщил замгубернатора Юрий Молодченко.

В четверг в Ростове-на-Дону проходит расширенное заседание совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опоры России".

"У нас в Стратегии-2030, во всех прогнозных документах малое и среднее предпринимательство стоит в приоритете", — сказал Молодченко. Он пояснил, что финансовая поддержка этого направления в областном бюджете ежегодно наращивается. Кроме того, в регионе действуют около 15 мер поддержки, а также около 50 институтов поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе микрофинансовые организации, гарантийный фонд, лизинговая компания.

"Мы должны сделать так, чтобы бизнесом у нас было заниматься комфортно и правила игры были прозрачны", — отметил Молодченко.

По мнению президента "Опоры России" Александра Калинина, руководство Ростовской области понимает важность диалога между бизнесом, обществом и властью. "В результате люди верят друг другу и вкладывают деньги в экономику", — сказал он, подчеркнув важность для развития региона не только государственных вложений, но и частных инвестиций.

По информации Молодченко, на сегодняшний день Ростовская область входит в десятку регионов, на территории которых зарегистрированы 175 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это пятая часть ВРП региона. В малом и среднем бизнесе занята треть трудоспособного населения области.

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