Силуанов назвал повышение НДС самым безобидным из обсуждавшихся вариантов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Повышение НДС до 20% с 2019 года является самым безобидным из обсуждавшихся правительством налоговых решений, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Самое простое и самое безобидное, я бы так сказал, для бизнеса – именно повышение косвенного налога. Повышение на 2% — это самое безобидное из того, что обсуждалось", — заявил Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве РФ, рассказывая об обсуждавшихся в кабмине налоговых изменениях.

Власти РФ с начала 2019 году повышают базовую ставку НДС с нынешних 18% до 20%. При этом Силуанов подчеркнул, что действующие льготные ставки по социально значимым товарам останутся на прежнем уровне.

"Были разные предложения. Предлагалось: давайте введем новый налог на потребление, налог с продаж. Но мы не смогли, и правильно сделали, что не поддержали", — сказал глава Минфина.

Он пояснил, что введение новых налогов потребовало бы от властей дополнительных усилий по администрированию и привело бы к новым издержкам со стороны бизнеса.