Силуанов назвал повышение НДС самым безобидным из обсуждавшихся вариантов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Повышение НДС до 20% с 2019 года является самым безобидным из обсуждавшихся правительством налоговых решений, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Власти РФ с начала 2019 году повышают базовую ставку НДС с нынешних 18% до 20%. При этом Силуанов подчеркнул, что действующие льготные ставки по социально значимым товарам останутся на прежнем уровне.
"Были разные предложения. Предлагалось: давайте введем новый налог на потребление, налог с продаж. Но мы не смогли, и правильно сделали, что не поддержали", — сказал глава Минфина.
Он пояснил, что введение новых налогов потребовало бы от властей дополнительных усилий по администрированию и привело бы к новым издержкам со стороны бизнеса.