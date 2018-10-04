Вологодчина выделит 1 млрд рублей на ремонт трассы "Череповец – Белозерск"

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более одного миллиарда рублей выделят власти Вологодской области до 2021 года из областного бюджета на ремонт важной транспортной артерии региона — трассы "Череповец-Белозерск", сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.
"Белозерский район — один из самых туристически привлекательных в нашей области. Сюда приезжает большое количество туристов. Муниципалитет — район-спутник нашего мегаполиса — Череповца, жители которого часто бывают здесь в выходные или летом. Кроме того, в районе ведется активная заготовка и переработка древесины. Все это обеспечивает большой поток пассажирского, грузового и транзитного транспорта", — отметил глава региона.
По его словам, одной из важнейших транспортных артерий района является дорога "Череповец — Белозерск — Липин Бор", которая была введена в эксплуатацию более 25 лет назад. В настоящее время на автодороге образовались просадки, колейность и ямы. Проводимых в настоящее время работ по содержанию недостаточно, покрытие требует ремонта, отмечает глава региона.