Вологодчина выделит 1 млрд рублей на ремонт трассы "Череповец – Белозерск"

ВОЛОГДА, 4 окт — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более одного миллиарда рублей выделят власти Вологодской области до 2021 года из областного бюджета на ремонт важной транспортной артерии региона — трассы "Череповец-Белозерск", сообщил РИА Новости губернатор Олег Кувшинников.

"Белозерский район — один из самых туристически привлекательных в нашей области. Сюда приезжает большое количество туристов. Муниципалитет — район-спутник нашего мегаполиса — Череповца, жители которого часто бывают здесь в выходные или летом. Кроме того, в районе ведется активная заготовка и переработка древесины. Все это обеспечивает большой поток пассажирского, грузового и транзитного транспорта", — отметил глава региона.

По его словам, одной из важнейших транспортных артерий района является дорога "Череповец — Белозерск — Липин Бор", которая была введена в эксплуатацию более 25 лет назад. В настоящее время на автодороге образовались просадки, колейность и ямы. Проводимых в настоящее время работ по содержанию недостаточно, покрытие требует ремонта, отмечает глава региона.

"Мы приняли решение о том, что при формировании программы дорожного фонда первоочередное внимание будем уделять реконструкции и капремонту опорной сети дорог, по которой передвигается основной поток жителей и транзитного транспорта. Трасса "Череповец — Белозерск — Липин Бор" является именно такой. Для приведения дороги в нормативное состояние ее нужно включить в программу ремонтов на три ближайших года, полностью заменить асфальтобетонное покрытие на участке длиной 92 километра — от федеральной трассы А-114 до Белозерска. Для этого до 2021 года необходимо предусмотреть 1,130 миллиарда рублей рублей", — сказал Кувшинников.