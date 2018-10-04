Минсельхоз: экспорт в АПК к 2021 году может достичь 28 миллиардов долларов

РАБАТ, 4 окт — РИА Новости. Экспорт российской сельскохозяйственной продукции в 2021 году может достичь 28 миллиардов долларов, сообщил журналистам глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"При благоприятной экономической конъюнктуре в 2020 году прогнозируется рост (объема экспорта продукции АПК — ред.) до 25 миллиардов долларов, в 2021 году — до 28 миллиардов долларов", — сказал Патрушев.

Министр отметил, что российский экспорт сельхозпродукции в текущем году может достичь 23 миллиардов долларов. "Что касается следующего года, то ожидается увеличение объема экспорта до 24 миллиардов долларов", — добавил глава Минсельхоза.

Президент РФ Владимир Путин в мае 2018 года подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. В частности, он поручил правительству обеспечить увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году до 250 миллиардов долларов в год, в том числе сельхозпродукции — до 45 миллиардов долларов.

Нацпроект "Экспорт продукции АПК" предполагает, что поставки сельхозпродукции из РФ вырастут до 45 миллиардов долларов в 2024 году с 23 миллиардов в 2018 году. Экспорт зерновых и зернобобовых может увеличиться до 11,4 миллиарда долларов с 7,6 миллиарда, масложировой продукции — до 8,6 миллиарда с 3,6 миллиарда, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — до 8,6 миллиарда с 3,5 миллиарда.