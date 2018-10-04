ЦБ и ФАС создадут систему реагирования на ускорение роста цен в регионах

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ЦБ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создадут систему реагирования на случаи ускорения роста цен в регионах, сообщается на сайте Банка России.

Согласно подписанному сторонами соглашению, при выявлении сильных отклонений годовой инфляции от 4% из-за ускорения роста цен на определенные товары и услуги Банк России будет обращаться в ФАС, которая в свою очередь будет предоставлять имеющуюся у нее информацию, в том числе о состоянии конкуренции на товарных рынках и динамике цен на них.

"В последующем это позволит Банку России выявлять этапы, на которых возникает ускоренный рост цен: производство, транспортировка, хранение или продажа товара. Результатом мониторинга станет подготовка экспертных рекомендаций Банка России для федеральных и региональных органов исполнительной власти, направленных на снижение влияния немонетарных факторов на инфляцию". — говорится в сообщении.

Как отмечает регулятор, усовершенствование системы взаимодействия Банка России и ФАС позволит более направлено реагировать на отклонения годовой инфляции от 4% под действием немонетарных факторов и тем самым создать условия для ее закрепления вблизи целевого уровня.

Ранее ФАС сообщала, что в рамках соглашения ЦБ теперь также будет информировать службу о нарушениях закона о рекламе финансовыми организациями, что позволит повысить эффективность и результативность контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе.