Приангарье будет сотрудничать с Белоруссией в строительстве и туризме

ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Сотрудничество Иркутской области и Белоруссии будет развиваться в сфере строительства и туризма, заявил губернатор российского региона Сергей Левченко.
"Товарооборот между Иркутской областью и Республикой Беларусь в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 16%, а в этом году рост составил уже 44% по сравнению с прошлым годом. Особым спросом пользуется агропромышленная техника и белорусские шины. В ближайшее время планируется активно развивать связи между Приангарьем и Республикой Беларусь в сфере строительства и туризма", — сказал Левченко журналистам.
В программе пресс-тура также запланированы экскурсия по Иркутску, посещение музея деревянного зодчества, поездка на Байкал.