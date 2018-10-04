Приангарье будет сотрудничать с Белоруссией в строительстве и туризме

ИРКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Сотрудничество Иркутской области и Белоруссии будет развиваться в сфере строительства и туризма, заявил губернатор российского региона Сергей Левченко.

Участники пресс-тура, который проходит 2-6 октября под эгидой постоянного комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня", прибыли в Иркутскую область и побывали в деревне Тургеневка, основанной переселенцами из Белоруссии во времена столыпинской реформы. Потомки переселенцев сохранили самобытный уклад и традиции своих предков. Сегодня в селе действует историко-этнографический музей, есть народный хор, в школе работает детская фольклорная студия. Всего в Иркутской области насчитывается около 60 поселений, основанных белорусами в конце XIX — начале XX века.

"Товарооборот между Иркутской областью и Республикой Беларусь в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 16%, а в этом году рост составил уже 44% по сравнению с прошлым годом. Особым спросом пользуется агропромышленная техника и белорусские шины. В ближайшее время планируется активно развивать связи между Приангарьем и Республикой Беларусь в сфере строительства и туризма", — сказал Левченко журналистам.

В программе пресс-тура также запланированы экскурсия по Иркутску, посещение музея деревянного зодчества, поездка на Байкал.