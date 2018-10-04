В "Газпроме" заявили о проведении встреч с CNPC по западному маршруту

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. "Газпром" и китайская CNPC в ближайшее время проведут ряд встреч по согласованию контракта по западному маршруту поставок газа из РФ в Китай, сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

"Мы наметили в самое ближайшее время ряд новых встреч, надеемся выйти на окончательные договоренности", — сказал Миллер в ходе Петербургского международного газового форума.

Восточный маршрут поставок российского газа в Китай – газопровод "Сила Сибири" — на сегодняшний день готов на 94%, добавил он.