МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Отток ликвидности у крупнейших госбанков составил в августе этого года 7,3 миллиарда долларов, при этом россияне увеличили объем вложений на своих счетах в некоторых "дочках" иностранных банков, следует из аналитического обзора банковской системы РФ, подготовленного аналитиками Райффайзенбанка.

"На прошлой неделе ЦБ РФ опубликовал отчетности банков, которые позволяют оценить распределение оттока валютной ликвидности по банкам. Опубликованные отчетности, как мы и предполагали, свидетельствуют о том, что наибольший отток ликвидности испытали крупнейшие госбанки: в сумме из Сбербанка, ВТБ, ГПБ и банков Фонда консолидации банковского сектора физлица вывели 1,3 миллиарда долларов, а юрлица — 6 миллиардов долларов. При этом у некоторых частных банков, преимущественно "дочек" иностранных банков, напротив, наблюдался приток средств, но в существенно меньшем объеме, чем было выведено из госбанков", — отмечают аналитики.

Авторы обзора связали такую динамику с опасениями по поводу возможных западных санкций в отношении российских банков. По их мнению, вероятность введения санкций в виде запрета на расчеты в долларах для них минимальна. В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

"ЕС, скорее всего, не поддержит такие санкции, так как они бы угрожали поставкам российского газа. Но сама возможность санкций создает препятствия для притока валютной ликвидности от российских экспортеров в российские банки. Стоит отметить, что США могут занять более жесткую позицию в отношении РФ в случае победы демократов по итогам промежуточных выборов в конгресс", — заключили аналитики Райффайзенбанка.

В понедельник агентство Блумберг назвало российскую "дочку" другого зарубежного банка — Ситибанк — неожиданным бенефициаром обострения санкционных рисков в отношении российской банковской системы. По сообщению агентства, на банк пришелся максимальный чистый приток по валютным счетам физических лиц среди банков.