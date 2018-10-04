Европейские партнеры хотят покупать больше газа у "Газпрома", заявил Миллер

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт — РИА Новости. Европейские партнеры "Газпрома" заявляют о намерениях покупать еще больше газа из РФ, объемы значительные, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы видим, что спрос на российский газ и дальше растет. В частности, а рамках переговоров, которые у нас состоялись с компанией OMV на полях форума, мы видим, что наши традиционные партнеры, это касается не только OMV, заявляют о намерении покупать еще большие объемы газа у нас. При этом надо понимать, что эти цифры являются очень значительными", — сказал Миллер, выступая на Петербургском газовом форуме.